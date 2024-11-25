Российские дроны атаковали Киевскую область: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА в двух районах Киевской области повреждены 4 жилых дома. В поврежденных домах выбиты окна и повреждена крыша, пострадавших среди населения нет.
Сегодня, 25 ноября, армия рф в очередной раз атаковала Киевскую область. По состоянию на 12:00 из-за падения обломков БПЛА в двух районах повреждены четыре жилых дома, обошлось без пострадавших, рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Продолжаем ликвидировать последствия атаки БПЛА на Киевщину По состоянию на 12:00 в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 4 дома. В них выбиты окна и повреждена крыша. Пострадавших среди населения нет
В полиции Киевщины в Telegram показали последствия вражеской атаки на область.
ПВО Украины сбила 71 из 145 российских дронов во время массированной атаки25 нояб. 2024, 09:36 • 7493 просмотра