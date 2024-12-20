Российская ракета повредила исторический костел святого Николая в Киеве
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Киеву пострадал костел святого Николая - повреждены башни и витражи храма. В результате атаки погиб один человек, около десяти ранены.
Сегодня утром в результате российского удара ракетами по столице пострадал костел святого Николая. Башни храма получили значительные повреждения: повылетали стекла, посыпались некоторые витражи. Об этом пишет УНН со ссылкой на римско-католический приход св. Николая в Киеве.
Детали
Сегодня утром в результате российского ракетного обстрела Киева повреждения получил костел святого Николая, который уже неоднократно подвергался разрушениям. В результате взрыва башни храма потеряли стекла, а некоторые витражи были повреждены. Особенно пострадали здания, расположенные вблизи костела, где разрушения оказались еще более серьезными.
Отмечается, что этот ракетный удар еще раз продемонстрировал, что враг обстреливает не только гражданские здания, но и храмы, уничтожает культурное наследие. Однако есть уверенность, что стены костела будут восстановлены, а храм вернется к своему приходу.
В Минкульте указали, что взрывная волна повредила фасад костела, а также окна административного здания Национального дома музыки, расположенного рядом. В костеле поврежден фасад и центральный витраж в форме готической «розы». Повреждена бетонная рама, а также внешнее и внутреннее остекление. Кроме того, взрывная волна разрушила оконные рамы лестничных клеток, ведущих к шпилям - северной и южной башен, известных как Крестоцветы
Николаевский костел, возведенный в 1899-1909 годах в неоготическом стиле, является одним из самых знаковых архитектурных творений Украины. Его проект создал выдающийся польско-украинский архитектор Владислав Городецкий, автор многих киевских шедевров, в частности Дома с химерами.
По данным ведомства, 1222 памятника культурного наследия пострадали из-за российской агрессии.