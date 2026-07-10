Российская пропаганда манипуляциями пытается оправдать массовые атаки на АЗС - ЦПД СНБО объяснил

Российская пропаганда прибегает к манипуляциям в попытках оправдать массовые атаки на АЗС в Украине, указал Центр противодействия дезинформации СНБО в пятницу, пишет УНН.

российская пропаганда прибегает к манипуляциям, пытаясь оправдать массовые атаки на украинские автозаправочные станции, которые фактически являются актами террора против гражданского населения прифронтовых регионов - отметили в ЦПД СНБО.

В частности, как указано, глава оккупационной администрации россиян на Харьковщине виталий ганчев заявил, что АЗС в регионе якобы превратились в "склады и пункты выдачи топлива для ВСУ", а потому являются "законными военными целями". "Подобными заявлениями российская пропаганда пытается придать военный смысл массовому уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, которыми являются автозаправки", - подчеркнули в ЦПД.

"На самом же деле очевидно, что основная цель этих обстрелов - исключительно террор мирного населения и попытка искусственно спровоцировать гуманитарный кризис", - указали в Центре противодействия дезинформации.

Центр также отмечает, что россия с целью дестабилизации ситуации в прифронтовых регионах ведет комплексную информационно-психологическую операцию, которой враг сопровождает систематические удары по автозаправочным станциям. На фоне атак на АЗС подконтрольные спецслужбам рф анонимные аккаунты в соцсетях начали раскручивать фейки о "катастрофическом дефиците топлива", чтобы искусственно преувеличить масштаб проблемы и деморализовать население.

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях