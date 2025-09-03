российская армия обстреляла Константиновку: 9 погибших, 7 раненых

Армия рф обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате вражеской атаки 9 человек погибли и 7 ранены, передает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии — погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шестеро. Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.

Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям — в результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще 1 человек ранен.

Покушения на жизнь гражданских — это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев — это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!