14:02 • 1364 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 2452 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8734 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 21417 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16825 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20683 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20367 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22342 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37450 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34759 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
російська армія обстріляла Костянтинівку: 9 загиблих, 7 поранених

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Внаслідок обстрілу Костянтинівки 9 людей загинули, 7 отримали поранення. Місто обстріляли зі ствольної артилерії та FPV-дронів.

російська армія обстріляла Костянтинівку: 9 загиблих, 7 поранених

Армія рф обстріляла Костянтинівку, що на Донеччині. У результаті ворожої атаки 9 людей загинули і 7 поранені, передає УНН із посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

9 людей загинули і 7 поранені — такі наслідки сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки 

- повідомив Філашкін.

Деталі

За словами Філашкіна, зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії — загинули 8 людей від 44 до 74 років, поранення отримали шестеро. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і 5 торгових павільйонів.

Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільним автівкам — внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще 1 людина поранена.

Замахи на життя цивільних — це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. Для них вбивства мирних українців — це розвага! Не допомагайте їм грати в цю смертельну гру! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно! 

- резюмував голова ОВА.

Ворожий дрон ударив по цивільному авто на Донеччині: постраждала фельдшерка та двоє цивільних02.09.25, 15:51 • 3364 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Костянтинівка