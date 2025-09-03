російська армія обстріляла Костянтинівку: 9 загиблих, 7 поранених

Армія рф обстріляла Костянтинівку, що на Донеччині. У результаті ворожої атаки 9 людей загинули і 7 поранені, передає УНН із посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії — загинули 8 людей від 44 до 74 років, поранення отримали шестеро. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і 5 торгових павільйонів.

Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільним автівкам — внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще 1 людина поранена.

Замахи на життя цивільних — це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. Для них вбивства мирних українців — це розвага! Не допомагайте їм грати в цю смертельну гру! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!