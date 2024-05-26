российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины

Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в игорном зале в Раджкоте, штат Гуджарат, Индия, есть опасения, что под завалами может быть больше жертв.