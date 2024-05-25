Оперативная ситуация на Сумском и Черниговском направлениях остается напряженной, но вполне контролируемой - Мисник

Оперативная ситуация остается напряженной, но вполне контролируемая Силами обороны на Сумском и Черниговском направлениях. Также остается активность применения врагом ДРГ. Об этом в эфире телемарафона в субботу рассказал представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник, передает УНН.

Оперативная ситуация остается напряженной, но вполне контролируемая Силами обороны на Сумском и Черниговском направлениях. Враг придерживается своей предыдущей тактики, они обстреливают населенные пункты приграничья вдоль всей полосы границы. Мы не фиксируем какой-то концентрации на отдельном направлении их артобстрелов. Также остается активность применения врагом ДРГ - сказал Мисник.

Он отметил, что Силы обороны постоянно мониторят ситуацию в приграничье, в том числе и перемещение личного состава врага и техники.

"Надо отметить, что они не скапливаются в одном месте. Определенное накопление сил осуществил враг, но они рассредоточиваются на сотни километров государственной границы. Если в случае наступательных действий, то мы готовы. Мы рассматриваем различные варианты событий, чтобы дать врагу отпор", - добавил Мысник.

По его словам, оккупанты на границе имеют различные части, которые имеют боевой опыт, а также те, которые его не имеют.

Напомним,

Ранее Мысник заявлял, что на границе с Черниговщиной военные России заминируют свои территории и отстраивают фортификации. Там размещена российская группировка "Север".