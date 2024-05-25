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Оперативна ситуація на Сумському та Чернігівському напрямках залишається напруженою, але цілком контрольованою - Мисник

Оперативна ситуація на Сумському та Чернігівському напрямках залишається напруженою, але цілком контрольованою - Мисник

Київ • УНН

 • 61712 перегляди

Оперативна обстановка залишається напруженою, але цілком контрольованою Силами оборони на Сумському та Чернігівському напрямках, при цьому противник активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи.

Оперативна ситуація залишається напруженою, але цілком контрольована Силами оборони на Сумському та Чернігівському напрямках. Також залишається активність застосування ворогом ДРГ. Про це в ефірі телемарафону у суботу розповів речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає УНН.

Оперативна ситуація залишається напруженою, але цілком контрольована Силами оборони на Сумському та Чернігівському напрямках. Ворог дотримується своєї попередньої тактики, вони обстрілюють населені пункти прикордоння вздовж всієї смуги кордону. Ми не фіксуємо якоїсь концентрації на окремому напрямку їхніх артобстрілів. Також залишається активність застосування ворогом ДРГ

- сказав Мисник.

Він зазначив, що Сили оборони постійно моніторять ситуацію у прикордонні, в тому числі і переміщення особового складу ворога та техніки.

"Треба зазначити, що вони не скупчуються в одному місці. Певне накопичення сил здійснив ворог, але вони розсереджуються на сотні кілометрів державного кордону. Якщо у випадку наступальних дій, то ми готові. Ми розглядаємо різні варіанти подій, щоб дати ворогу відсіч", - додав Мисник.

За його словами, окупанти на прикордонні мають різні частини, які мають бойовий досвід, а також ті, що його не мають.

Нагадаємо

Раніше Мисник заявляв, що на кордоні з Чернігівщиною військові росії заміновують свої території та відбудовують фортифікації. Там розміщене російське угрупування "Сєвєр".

Павло Башинський

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