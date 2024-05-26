російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумщини
Київ • УНН
Російська армія атакувала 10 населених пунктів у Сумській області, здійснивши 174 вибухи з артилерії, мінометів, ракет та безпілотників.
Протягом дня 25 травня армія РФ атакувала Хотінську, Білопільську, Краснопільську, Миропільську, Великописарівську, Новослобідську, Есманьську, Шалигинську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади Сумщини. Зафіксовано 174 вибухи. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Зноб-Новгородська громада: зафіксовані удари з мінометів (37 вибухів), реактивної системи залпового вогню "Град" (13 вибухів) та артилерії (9 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (15 вибухів), атаки FPV-дронів (7 вибухів) та скидання боєприпасів ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
Миропільська громада: 2 міни скинули армійці РФ на територію громади.
Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).
Есманьська громада: завдано удару FPV-дронами (3 вибухи).
Білопільська громада: армія РФ била з артилерії (24 вибухів), мінометів (11 вибухів) та атакувала FPV-дронами (2 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та артобстріл (5 вибухів).
Шалигинська громада: 10 мін скинула російська армія на територію громади. Також був артобстріл (8 вибухів).
Хотінська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Новослобідська громада: російська армія завдала ударів з мінометів (3 вибухи).
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