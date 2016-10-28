Россию не переизбрали в Совет по правам человека ООН

Отмечается, что голосование прошло в Генеральной ассамблее ООН 28 октября.

Россия, претендовавшая на место в РПЛ от Восточной Европы, получила 112 голосов. В результате два места в СПЧ от восточноевропейских государств займут Хорватия (114 голосов) и Венгрия, за которую проголосовали 144 государства.

Всего Генассамблея ООН избрала 14 новых членов СПЧ на 2017-2019 годы.

Ранее более 80 правозащитных и гуманитарных организаций призвали страны ООН не включать Россию в новый состав Совета по правам человека (СПЧ) из-за действий в Сирии.

Россия вместе с Македонией представляет Восточную Европу в СПЧ ООН до конца 2016 года.