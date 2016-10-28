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Росію не переобрали до Ради з прав людини ООН

Росію не переобрали до Ради з прав людини ООН

Київ • УНН

 • 10924 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія не отримала необхідної кількості голосів для обрання до Ради з прав людини ООН, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

Відзначається, що голосування відбулося у Генеральній асамблеї ООН 28 жовтня.

Росія, яка претендувала на місце в РПЛ від Східної Європи, отримала 112 голосів. У результаті два місця в РПЛ від східноєвропейських держав посядуть Хорватія (114 голосів) і Угорщина, за яку проголосували 144 держави.

Всього Генасамблея ООН обрала 14 нових членів до РПЛ на 2017-2019 роки.

Раніше більше 80 правозахисних та гуманітарних організацій закликали країни ООН не включати Росію до нового складу Ради з прав людини (РПЛ) через дії в Сирії.

Росія разом з Македонією представляє Східну Європу в РПЛ ООН до кінця 2016 року.

Українські Національні Новини

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