Росію не переобрали до Ради з прав людини ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія не отримала необхідної кількості голосів для обрання до Ради з прав людини ООН, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
Відзначається, що голосування відбулося у Генеральній асамблеї ООН 28 жовтня.
Росія, яка претендувала на місце в РПЛ від Східної Європи, отримала 112 голосів. У результаті два місця в РПЛ від східноєвропейських держав посядуть Хорватія (114 голосів) і Угорщина, за яку проголосували 144 держави.
Всього Генасамблея ООН обрала 14 нових членів до РПЛ на 2017-2019 роки.
Раніше більше 80 правозахисних та гуманітарних організацій закликали країни ООН не включати Росію до нового складу Ради з прав людини (РПЛ) через дії в Сирії.
Росія разом з Македонією представляє Східну Європу в РПЛ ООН до кінця 2016 року.