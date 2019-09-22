Российскую журналистку обвинили в оправдании терроризма

Как сообщила адвокат Татьяна Мартынова, она не может комментировать детали процесса, поскольку с нее и ее подзащитной следствие взяло новую подписку о неразглашении. Вместе с тем, она отметила, что существует постановление Конституционного суда, согласно которому на Прокопьеву как на подозреваемого не должна распространяться такая подписка. Но, как сообщается, обжаловать в ближайшее время это процессуальное действие адвокат не планирует, так как уже на следующей неделе правоохранители могут объявить об окончании расследования и предоставить защите материалы дела для ознакомления.

"Сейчас могу сказать только одно: Светлана Владимировна, конечно же, не признает свою вину", - отметила Мартынова.

Издание пишет, что в конце августа суд отказал в удовлетворении административного иска радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и портала "Псковская лента новостей". СМИ обжаловали выданное Роскомнадзором предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Оно было связано с выступлением Прокопьевой.

Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими российскими средствами массовой информации. В ее поддержку и защиту свободы слова выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.

В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение ее прав как журналиста. В обращении, в частности, подчеркивается, что изъятие личного оборудования во время обыска в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность ее источников информации.

Напомним, 26 марта ялтинского журналиста Евгения Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача ).

7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Гайворонского на 10 суток. А 18 мая Гайворонский вышел из ИВС.