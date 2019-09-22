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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61783 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111695 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110501 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119789 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148345 просмотра

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Российскую журналистку обвинили в оправдании терроризма

Российскую журналистку обвинили в оправдании терроризма

Киев  •  УНН

 • 11975 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российской журналистке Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма, свою вину журналистка не признает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект "Радио.Свобода" "Север.Реалии".

Как сообщила адвокат Татьяна Мартынова, она не может комментировать детали процесса, поскольку с нее и ее подзащитной следствие взяло новую подписку о неразглашении. Вместе с тем, она отметила, что существует постановление Конституционного суда, согласно которому на Прокопьеву как на подозреваемого не должна распространяться такая подписка. Но, как сообщается, обжаловать в ближайшее время это процессуальное действие адвокат не планирует, так как уже на следующей неделе правоохранители могут объявить об окончании расследования и предоставить защите материалы дела для ознакомления.

"Сейчас могу сказать только одно: Светлана Владимировна, конечно же, не признает свою вину", - отметила Мартынова.

Издание пишет, что в конце августа суд отказал в удовлетворении административного иска радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и портала "Псковская лента новостей". СМИ обжаловали выданное Роскомнадзором предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Оно было связано с выступлением Прокопьевой.

Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими российскими средствами массовой информации. В ее поддержку и защиту свободы слова выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.

В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение ее прав как журналиста. В обращении, в частности, подчеркивается, что изъятие личного оборудования во время обыска в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность ее источников информации.

Напомним, 26 марта ялтинского журналиста Евгения Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача ).

7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Гайворонского на 10 суток. А 18 мая Гайворонский вышел из ИВС.

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