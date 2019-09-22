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Російську журналістку звинуватили у виправданні тероризму

Російську журналістку звинуватили у виправданні тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російській журналістці Світлані Прокоп'євій пред'явлено звинувачення у публічному виправданні тероризму, свою провину журналістка не визнає. Про це повідомляє УНН із посиланням на проект "Радіо.Свобода" "Север.Реалии".

Як повідомила адвокат Тетяна Мартинова, вона не може коментувати деталі процесу, оскільки з неї та її підзахисної слідство взяло нову підписку про нерозголошення. Водночас, вона зазначила, що існує постанова Конституційного суду, згідно з якою на Прокоп'єву як на підозрюваного не повинна поширюватися така підписка. Але, як повідомляється, оскаржити найближчим часом цю процесуальну дію адвокат не планує, тому що вже наступного тижня правоохоронці можуть оголосити про закінчення розслідування і надати захисту матеріали справи для ознайомлення.

"Зараз можу сказати тільки одне: Світлана Володимирівна, звичайно ж, не визнає свою провину", - зазначила Мартинова.

Видання пише, що наприкінці серпня суд відмовив у задоволенні адміністративного позову радіостанції "Ехо Москви у Пскові" і порталу "Псковська стрічка новин". ЗМІ оскаржили видане Роскомнадзором попередження про неприпустимість зловживання свободою масової інформації. Воно було пов'язане із виступом Прокоп'євої.

Світлана Прокоп'єва позаштатно співпрацює з декількома російськими засобами масової інформації. В її підтримку і на захист свободи вираження поглядів виступили журналісти, міжнародні правозахисні організації, політики та громадські діячі.

До Європейського суду з прав людини вже надійшла скарга Прокопьєвої на порушення її прав як журналіста. У зверненні, зокрема, підкреслюється, що вилучення особистого обладнання під час обшуку у квартирі журналістки поставило під загрозу конфіденційність її джерел інформації.

Нагадаємо, 26 березня ялтинського журналіста Євгена Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря).

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Гайворонського на 10 діб. А 18 травня Гайворонський вийшов з ІТТ

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