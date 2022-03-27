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Российскую армию выбивают из Рубежного и Попасной, идут уличные бои - глава ОВА

Киев • УНН

 • 140984 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Рубежном и Попасной Луганской области идут уличные бои, украинские защитники выбивают из этих городов российскую армию, сообщил председатель Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, пишет УНН.

Российскую армию выбивают из Рубежного и Попасной, идут уличные бои - глава ОВА

Цитата

"Наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где окупанту частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался осуществить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял собственные позиции", - сказал Сергей Гайдай, которого цитируют в ОГА.

Детали

По состоянию на утро 27 марта, по данным ОГА, еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов - четверо. Всего в течение суток произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

Электро-, газо - и водоснабжение

Ситуация вокруг восстановления критической инфраструктуры Луганской области остается неизменной. Без электроэнергии находятся 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области - 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 подписчиков) - 23 полностью и 5 частично.

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Гуманитарные коридоры

На 27 марта открыт "гуманитарный коридор" для эвакуации людей из Рубежного. "Нам открыли "гуманитарный коридор" до центра Рубежного, где ситуация крайне тяжелая. Поэтому постараемся спасти как можно больше жителей города. Первые 25 из них уже направляются к эвакуационным поездам. Ждем от россиян соблюдения "режима тишины" по всей территории Рубежного. Эвакуация продолжается", - сказал Гайдай.

27 марта из Луганской и Донецкой областей будет 3 эвакуационных поезда.

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