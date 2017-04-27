Российскому оппозиционеру А.Навальному плеснули в лицо зеленкой и обожгли глаз
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.
"Плеснули в лицо зелёнкой прямо на выходе из офиса. Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зелёный. И зрачок и роговица… Выглядит комично, но глаз жжёт просто адски", - написал А.Навальный.
Позже он сообщил, что к нему приехала машина скорой помощи.
"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого", - написал А.Навальный.
"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo— Alexey Navalny (@navalny) 27 квітня 2017 р.
Кроме того, по его словам, по вызову также приехали сотрудники полиции.
"Потрясающе. Приехала полиция и не хочет изымать записи камер наблюдения", - возмутился российский оппозиционер.
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