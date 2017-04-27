Російському опозиціонеру О.Навальному хлюпнули в обличчя зеленкою і обпекли око
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російському опозиціонеру Олексію Навальному хлюпнули в обличчя зеленкою. Про це він повідомив в своєму Twitter, передає УНН.
"Хлюпнули в обличчя зеленкою прямо на виході з офісу. Що неприємно, потрапили так, що у мене тепер все праве око зелене. І зіниця і рогівка ... Виглядає комічно, але око пече просто пекельно", - написав О.Навальний.
Пізніше він повідомив, що до нього приїхала машина швидкої допомоги.
"Швидка" приїхала, подивилася на моє око темно-зеленого кольору і сказала, що забирає в лікарню. Замотали як тяжко пораненого", - написав О.Навальний.
"Швидка" приїхала, подивилася на моє око темно-зеленого кольору і сказала, що забирає в лікарню. Замотали як тяжко пораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo- Alexey Navalny (@navalny) 27 квітня 2017 р.
Крім того, за його словами, за викликом також приїхали співробітники поліції.
"Приголомшливо. Приїхала поліція і не хоче вилучати записи камер спостереження", - обурився російський опозиціонер.
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