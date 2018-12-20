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Российского разведчика будут судить за сбор секретных данных в Нацгвардии

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Разведывательного Центра ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Российского разведчика будут судить за сбор секретных данных в Нацгвардии

“Генеральной прокуратурой Украины направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении сотрудника 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины”, - говорится в сообщении.

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Так, в начале августа 2016 года в городе Красногорск (Московская область, РФ), он, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданку Украины — кадрового сотрудника Главного управления Национальной гвардии Украины, с целью получения от последней сведений военного характера, циркулирующих в системе Национальной гвардии Украины, в том числе и таких, которые составляют государственную тайну.

Для получения информации разведывательного характера он ставил задачу по сбору таких сведений, а также проводил подробный инструктаж по применению методов конспирации при работе по сбору и передаче собранной информации военного характера, порядку передачи обобщенных сообщений и электронных скан-копий документов военного характера и тому подобное.

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В результате таких действий, сотрудница Нацгвардии Украины собрала и передала указанному лицу сведения военного характера по организационно-штатной структуре подразделений НГУ, обеспечение специальными средствами и потребности в них, проведения закупки оборудования и спецсредств, проведение при участии подразделений НГУ международных учений и рабочих поездок отдельных групп военнослужащих за границу и тому подобное.

Ранее майор запаса ВСУ получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.

Как сообщал УНН, СБУ с начала года выдвинула обвинение в госизмене 46 украинцам, также обнаружила 12 диверсантов.

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