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Російського розвідника судитимуть за збір секретних даних у Нацгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генпрокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Розвідувального Центру ГУ Генштабу Збройних Сил РФ. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.

Російського розвідника судитимуть за збір секретних даних у Нацгвардії

“Генеральною прокуратурою України скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно співробітника 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114, за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України”, — йдеться у повідомленні.

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Так, на початку серпня 2016 року в місті Красногірськ (Московська область, РФ), він, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, залучив до конфіденційного співробітництва громадянку України — кадрового співробітника Головного управління Національної гвардії України, з метою отримання від останньої відомостей військового характеру, що циркулюють в системі Національної гвардії України, в тому числі й таких, що становлять державну таємницю.

Для отримання інформації розвідувального характеру він ставив завдання на збирання таких відомостей, а також проводив детальний інструктаж щодо застосування методів конспірації під час роботи зі збору та передачі зібраної інформації військового характеру, порядку передавання узагальнених повідомлень та електронних скан-копій документів військового характеру тощо.

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Унаслідок таких дій, співробітник Нацгвардії України зібрала та передала вказаній особі відомості військового характеру щодо організаційно-штатної структури підрозділів НГУ, забезпечення спеціальними засобами та потреби в них, проведення закупівлі обладнання та спецзасобів, проведення за участю підрозділів НГУ міжнародних навчань та робочих поїздок окремих груп військовослужбовців за кордон тощо.

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Як повідомляв УНН, СБУ з початку року висунула обвинувачення у держзраді 46 українцям, також виявила 12 диверсантів.

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