Российского чемпиона по легкой атлетике дисквалифицировали на четыре года

Допинг-проба российского прыгуна в длину продемонстрировала присутствие триметазидина.

Отстранение 30-летнего спортсмена вступило в силу с 4 мая 2017 года. Кроме того, все его результаты с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017-го были аннулированными.

Заметим, что Копейкин является чемпионом России 2016 года и двукратным победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещениях (2015, 2016 годы).

Добавим также, “AUI” сообщило еще и о подозрениях в применении допинга другим 14 российским легкоатлетам.