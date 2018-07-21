Российского чемпиона по легкой атлетике дисквалифицировали на четыре года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российского легкоатлета за употребление допинга, сообщает УНН со ссылкой на сайт независимой организации ИААФ по контролю за соблюдением антидопинговых правил.
Допинг-проба российского прыгуна в длину продемонстрировала присутствие триметазидина.
Отстранение 30-летнего спортсмена вступило в силу с 4 мая 2017 года. Кроме того, все его результаты с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017-го были аннулированными.
Заметим, что Копейкин является чемпионом России 2016 года и двукратным победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещениях (2015, 2016 годы).
Добавим также, “AUI” сообщило еще и о подозрениях в применении допинга другим 14 российским легкоатлетам.