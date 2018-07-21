Російського чемпіона з легкої атлетики дискваліфікували на чотири роки

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Спортивний арбітражний суд прийняв рішення дискваліфікувати російського легкоатлета за вживання допінгу, повідомляє УНН з посиланням на сайт незалежної організації ІААФ щодо контролю за дотриманням антидопінгових правил.

Допінг-проба російського стрибуна у довжину продемонструвала присутність триметазидину.

Відсторонення 30-річного спортсмена вступило в силу з 4 травня 2017 року. Крім того, усі його результати з 6 грудня 2016 року по 4 травня 2017-го були анульованими.

Зауважимо, що Копєйкін є чемпіоном Росії 2016 року і дворазовим переможцем чемпіонату Росії з легкої атлетики в приміщеннях (2015, 2016 роки).

Додамо також, “AUI” повідомило ще й про підозри в застосуванні допінгу іншим 14 російським легкоатлетам.

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