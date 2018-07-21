Російського чемпіона з легкої атлетики дискваліфікували на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Спортивний арбітражний суд прийняв рішення дискваліфікувати російського легкоатлета за вживання допінгу, повідомляє УНН з посиланням на сайт незалежної організації ІААФ щодо контролю за дотриманням антидопінгових правил.
Допінг-проба російського стрибуна у довжину продемонструвала присутність триметазидину.
Відсторонення 30-річного спортсмена вступило в силу з 4 травня 2017 року. Крім того, усі його результати з 6 грудня 2016 року по 4 травня 2017-го були анульованими.
Зауважимо, що Копєйкін є чемпіоном Росії 2016 року і дворазовим переможцем чемпіонату Росії з легкої атлетики в приміщеннях (2015, 2016 роки).
Додамо також, “AUI” повідомило ще й про підозри в застосуванні допінгу іншим 14 російським легкоатлетам.