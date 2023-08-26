Российского актера Максима Виторгана из-за антивоенной позиции "вырезали" из сериала, заменив дипфейком

Детали

Отмечается, что лицо актера заменили на нейросетевой дипфейк в уже снятых кадрах, а его имя убрали из титров.

Виторган играл в сериале "Контакт" мужа героини Равшаны Курковой.

Причины замены Виторгана дипфейком не известны.

Максим Виторган неоднократно критиковал российскую военную операцию в Украине и вначале полномасштабной войны опубликовал антивоенный пост.

Сам актер в комментарии телеграм-каналу "Русское кино в топе" рассказал, что сейчас его хотят убрать из еще ряда сериалов.

Актера уже убрали из сераила «Ева, рожай», а четвертом сезоне «Беспринципных» персонажа Виторгана убрали из сценария.

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