Российского актера Максима Виторгана из-за антивоенной позиции "вырезали" из сериала, заменив дипфейком
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Лицо российского актера Максима Виторгана заменили на дипфейк (изображение, сгенерированное искусственным интеллектом) во втором сезоне сериала "Контакт". Об этом сообщили в телеграм-канале "Русское кино в топе", передает УНН.
Детали
Отмечается, что лицо актера заменили на нейросетевой дипфейк в уже снятых кадрах, а его имя убрали из титров.
Виторган играл в сериале "Контакт" мужа героини Равшаны Курковой.
Причины замены Виторгана дипфейком не известны.
Максим Виторган неоднократно критиковал российскую военную операцию в Украине и вначале полномасштабной войны опубликовал антивоенный пост.
Сам актер в комментарии телеграм-каналу "Русское кино в топе" рассказал, что сейчас его хотят убрать из еще ряда сериалов.
Актера уже убрали из сераила «Ева, рожай», а четвертом сезоне «Беспринципных» персонажа Виторгана убрали из сценария.
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