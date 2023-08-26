Російського актора Максима Віторгана через антивоєнну позицію "вирізали" із серіалу, замінивши дипфейком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Обличчя російського актора Максима Віторгана замінили на дипфейк (зображення, згенероване штучним інтелектом)у другому сезоні серіалу "Контакт". Про це повідомили в телеграм-каналі "Російське кіно в топі", передає УНН.
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Зазначається, що обличчя актора замінили на нейромережевий дипфейк у вже знятих кадрах, а його ім'я забрали з титрів.
Віторган грав у серіалі "Контакті" чоловіка героїні Равшани Куркової.
Причини заміни Віторгана дипфейком не невідомі.
Максим Віторган неодноразово критикував російську військову операцію в Україні і на початку великої війни опублікував антивоєнний пост.
Сам актор у коментарі телеграм-каналу "Російське кіно в топі" розповів, що наразі його хочуть прибрати із ще низки серіалів.
Актора вже прибрали із сераілу «Ева, рожай», а четвертому сезоні «Безпринципних» персонажа Віторгана прибрали із сценарію.
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