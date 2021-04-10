Российский суд возобновил срок апелляции на снос храма ПЦУ в Евпатории – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кассационный суд в российском городе Краснодар возобновил срок на апелляционное обжалование решения Евпаторийского городского суда о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Об этом сообщил адвокат и правозащитник Сергей Заец на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“У Климента Крымского сегодня день рождения. Его также поздравил и Евпаторийский суд оккупированного Крыма. Этот суд сообщил, что кассационный суд в Краснодаре возобновил срок на апелляционное обжалование решения о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Это еще не окончательная победа, в апелляции может быть всякое, но приятная новость — это точно”, — написал Заец 9 апреля.
Контекст
В прошлом году Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.
Подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.
Впоследствии, в начале сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины (ПЦУ) в оккупированном Крыму.