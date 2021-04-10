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Російський суд відновив термін апеляції на знесення храму ПЦУ в Євпаторії - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Касаційний суд в російському місті Краснодар відновив термін на апеляційне оскарження рішення Євпаторійського міського суду про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Про це повідомив адвокат і правозахисник Сергій Заєць на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Цитата

"У Климента Кримського сьогодні день народження. Його також привітав і Євпаторійський суд окупованого Криму. Цей суд повідомив, що касаційний суд в Краснодарі відновив термін на апеляційне оскарження рішення про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Це ще не остаточна перемога, в апеляції може бути всяке, але приємна новина - це точно", - написав Заєць 9 квітня.

Контекст

У минулому році Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії.

Згодом, на початку вересня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Криму.

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