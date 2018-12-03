Российский сайт брендовой одежды подозревают в детской проституции

“Прошу вас проверить деятельность сайта cpidzhak.ru на предмет незаконного получения прибыли посредством организации детской проституции. Сайт рекламирует себя как магазин детской одежды, сдаваемой в почасовую аренду. При этом об одежде на сайте информации мне найти не удалось, только фотографии детей с ценами и сведениями о том, что если доставка по адресу заказчика невозможна, то можно заказать для „доставки“ комфортабельное помещение”, — говорится в заявлении Алексеева в прокуратуру.

По словам Алексеева, он написал заявление 2 декабря и приложили к заявлению скриншоты с сайта, однако сейчас, если зайти на указанный сайт, открывается фотография Андрея Чикатило с надписью “Я их всех съел”.

“Я узнал о сайте случайно, из Facebook. В посте написали, что такой сайт обнаружен, была фотография со скриншотом детской одежды. Я решил, что человек слишком параноидальный и видит педофилов везде. Потом сам зашел и был удивлен”, — рассказал Алексеев.

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Издание добавляет, что на сайте невозможно найти описания самой одежды. Только комментарии относительно детей-фотомоделей.

“Действительно, к вещам, сдаваемым в аренду, почему-то отсутствует описание самой одежды. Есть фотографии девочек с указанием имени и возраста, а также стоимости за один час. Есть и мальчики, причем некоторые из них изображены на фотографиях в одних плавках и шляпе — только одежды совсем не видно и фокус фотоаппарата явно был настроен на лицо ребенка. Более того, на сайте можно найти фото полностью голого ребенка с пляжного отдыха”, — говорится в издании.

Напомним, бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Уиган опубликовал документы, указывающие на то, что Папа Римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов, однако ничего не сделал.