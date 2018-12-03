Російський сайт брендового одягу підозрюють у дитячій проституції

ukru
23 березня, 12:58 • 172515 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 447205 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 435709 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 422114 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 426627 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 311739 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 257122 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 501288 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176927 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 429617 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.9 м/с
80 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 102403 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 108151 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 99396 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 64199 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 41137 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 418983 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 501295 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 429620 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 382105 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 330059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 164496 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 161430 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 162155 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 156618 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159991 перегляди
Актуальне
Російський сайт брендового одягу підозрюють у дитячій проституції

Російський сайт брендового одягу підозрюють у дитячій проституції

Київ • УНН

 • 37674 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Користувачі соціальних мереж звернули увагу на підозрілий сайт cpidzhak.ru, на якому під виглядом послуг оренди дитячого брендового одегу по Москві пропонувались діти-фотомоделі. Про це повідомляє російське видання 360tv, яке приводить витяги із заяви до прокуратури очевидця Сергія Алексєєва, повідомляє УНН.

“Прошу вас перевірити діяльність сайту cpidzhak.ru на предмет незаконного отримання прибутку за допомогою організації дитячої проституції. Сайт рекламує себе як магазин дитячого одягу, що здається в погодинну оренду. При цьому, про одяг на сайті мені нічого знайти не вдалося, тільки фотографії дітей з цінами і відомостями про те, що якщо доставка за адресою замовника неможлива, то можна замовити для „доставки“ комфортабельне приміщення”, — йдеться в заяві Алексєєва до прокуратури.

За словами Алексєєва, він написав заяву 2 грудня і доклали до заяви скріншоти з сайту, однак зараз, якщо зайти на вказаний сайт, відкривається фотографія Андрія Чикатило з написом “Я їх всіх з’їв”.

“Я дізнався про сайт випадково, через Facebook. В публікації написали, що такий сайт виявлений, була фотографія з скріншотом дитячого одягу. Я вирішив, що людина занадто параноїдальні та всюди бачить педофілів. Потім сам зайшов на сайт і був здивований”, — розповів Алексєєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Церковника РПЦ засудили за педофілію

Видання додає, що на сайті неможливо було знайти опису самої одежі. Тільки коментарі щодо дітей-фотомоделей.

“Дійсно, до речей, що здаються в оренду, чомусь відсутній опис самого одягу. Є фотографії дівчаток із зазначенням імені та віку, а також вартості за одну годину. Ще є хлопчики, причому деякі з них зображені на фотографіях в одних плавках і капелюсі — тільки одягу зовсім не видно і фокус фотоапарата явно був налаштований на обличчя дитини. Більш того, на сайті можна знайти фото повністю голого дитини з пляжного відпочинку”, — йдеться в виданні.

Нагадаємо, колишній нунцій Ватикану в США архієпископ Карло Марія Віган опублікував документи, що вказують на те, що Папа Римський Франциск знав про звинувачення в педофілії одного з кардиналів, однак нічого не зробив.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91