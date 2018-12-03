Російський сайт брендового одягу підозрюють у дитячій проституції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Користувачі соціальних мереж звернули увагу на підозрілий сайт cpidzhak.ru, на якому під виглядом послуг оренди дитячого брендового одегу по Москві пропонувались діти-фотомоделі. Про це повідомляє російське видання 360tv, яке приводить витяги із заяви до прокуратури очевидця Сергія Алексєєва, повідомляє УНН.
“Прошу вас перевірити діяльність сайту cpidzhak.ru на предмет незаконного отримання прибутку за допомогою організації дитячої проституції. Сайт рекламує себе як магазин дитячого одягу, що здається в погодинну оренду. При цьому, про одяг на сайті мені нічого знайти не вдалося, тільки фотографії дітей з цінами і відомостями про те, що якщо доставка за адресою замовника неможлива, то можна замовити для „доставки“ комфортабельне приміщення”, — йдеться в заяві Алексєєва до прокуратури.
За словами Алексєєва, він написав заяву 2 грудня і доклали до заяви скріншоти з сайту, однак зараз, якщо зайти на вказаний сайт, відкривається фотографія Андрія Чикатило з написом “Я їх всіх з’їв”.
“Я дізнався про сайт випадково, через Facebook. В публікації написали, що такий сайт виявлений, була фотографія з скріншотом дитячого одягу. Я вирішив, що людина занадто параноїдальні та всюди бачить педофілів. Потім сам зайшов на сайт і був здивований”, — розповів Алексєєв.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Церковника РПЦ засудили за педофілію
Видання додає, що на сайті неможливо було знайти опису самої одежі. Тільки коментарі щодо дітей-фотомоделей.
“Дійсно, до речей, що здаються в оренду, чомусь відсутній опис самого одягу. Є фотографії дівчаток із зазначенням імені та віку, а також вартості за одну годину. Ще є хлопчики, причому деякі з них зображені на фотографіях в одних плавках і капелюсі — тільки одягу зовсім не видно і фокус фотоапарата явно був налаштований на обличчя дитини. Більш того, на сайті можна знайти фото повністю голого дитини з пляжного відпочинку”, — йдеться в виданні.
Нагадаємо, колишній нунцій Ватикану в США архієпископ Карло Марія Віган опублікував документи, що вказують на те, що Папа Римський Франциск знав про звинувачення в педофілії одного з кардиналів, однак нічого не зробив.