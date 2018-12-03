Російський сайт брендового одягу підозрюють у дитячій проституції

“Прошу вас перевірити діяльність сайту cpidzhak.ru на предмет незаконного отримання прибутку за допомогою організації дитячої проституції. Сайт рекламує себе як магазин дитячого одягу, що здається в погодинну оренду. При цьому, про одяг на сайті мені нічого знайти не вдалося, тільки фотографії дітей з цінами і відомостями про те, що якщо доставка за адресою замовника неможлива, то можна замовити для „доставки“ комфортабельне приміщення”, — йдеться в заяві Алексєєва до прокуратури.

За словами Алексєєва, він написав заяву 2 грудня і доклали до заяви скріншоти з сайту, однак зараз, якщо зайти на вказаний сайт, відкривається фотографія Андрія Чикатило з написом “Я їх всіх з’їв”.

“Я дізнався про сайт випадково, через Facebook. В публікації написали, що такий сайт виявлений, була фотографія з скріншотом дитячого одягу. Я вирішив, що людина занадто параноїдальні та всюди бачить педофілів. Потім сам зайшов на сайт і був здивований”, — розповів Алексєєв.

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Видання додає, що на сайті неможливо було знайти опису самої одежі. Тільки коментарі щодо дітей-фотомоделей.

“Дійсно, до речей, що здаються в оренду, чомусь відсутній опис самого одягу. Є фотографії дівчаток із зазначенням імені та віку, а також вартості за одну годину. Ще є хлопчики, причому деякі з них зображені на фотографіях в одних плавках і капелюсі — тільки одягу зовсім не видно і фокус фотоапарата явно був налаштований на обличчя дитини. Більш того, на сайті можна знайти фото повністю голого дитини з пляжного відпочинку”, — йдеться в виданні.

Нагадаємо, колишній нунцій Ватикану в США архієпископ Карло Марія Віган опублікував документи, що вказують на те, що Папа Римський Франциск знав про звинувачення в педофілії одного з кардиналів, однак нічого не зробив.