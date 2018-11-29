Церковника РПЦ засудили за педофілію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Суд у російській Якутії засудив колишнього директора Свято-Іннокентіївської православної гімназії ієромонаха Мелетія (Андрій Ткаченко) за сексуальні злочини стосовно хлопчиків, засудивши його до 17 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє видання SakhaPress, передає УНН.
Крім цього, він зобов'язаний виплатити велику суму компенсації моральної шкоди постраждалим.
Як повідомляється, слідство звинуватило батюшку у скоєнні 87 особливо тяжких злочинів за статтею КК РФ про насильницькі дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 14-річного віку.
Церква збирається позбавити ієромонаха Мелетія сану, повідомили у прес-службі Якутської єпархії РПЦ.
Ієромонаха Мелетія звільнили з посади директора гімназії у березні 2017 року, пише канал "360". Обвинувачення священнослужителю висунули у червні 2017-го. Він було поміщений у СІЗО Якутська.
Нагадаємо, у 2013 році ієромонаха РПЦ Іллю визнали винним у смерті двох осіб і постановили позбавити його сану.