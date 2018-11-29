Церковника РПЦ осудили за педофилию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Суд в российской Якутии приговорил бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимнази иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) за сексуальные преступления в отношении мальчиков, приговорив его к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает издание SakhaPress, передает УНН.
Кроме этого, он обязан выплатить большую сумму компенсации морального вреда пострадавшим.
Как сообщается, следствие обвинило батюшку в совершении 87 особо тяжких преступлений по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Церковь собирается лишить иеромонаха Мелетия сана, сообщили в пресс-службе Якутской епархии РПЦ.
Иеромонаха Мелетия уволили с должности директора гимназии в марте 2017 года, пишет канал "360". Обвинение священнослужителю выдвинули в июне 2017 года. Он был помещен в СИЗО Якутска.
Напомним, в 2013 году иеромонаха РПЦ Илью признали виновным в смерти двух человек и решили лишить его сана.