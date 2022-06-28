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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Российский режим будет привлечен к ответственности: Боррель отреагировал на удар по ТРЦ Кременчуга

Киев • УНН

 • 89314 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге, подчеркнув, что российский режим будет нести ответственность за преступления против гражданского населения Украины. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились сотни людей, напоминает о том, что россия ведет захватническую войну против Украины и ее народа. Это демонстрирует полное пренебрежение жизнью мирного населения, за что будет нести ответственность режим”, – написал он.

Дополнение

27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находилось более тысячи гражданских людей.

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