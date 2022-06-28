Российский режим будет привлечен к ответственности: Боррель отреагировал на удар по ТРЦ Кременчуга

КИЕВ. 28 июня. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге, подчеркнув, что российский режим будет нести ответственность за преступления против гражданского населения Украины. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.