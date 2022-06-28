Російський режим буде притягнутий до відповідальності: Боррель відреагував на удар по ТРЦ Кременчука
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на ракетний удар по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці, наголосивши, що російський режим нестиме відповідальність за злочини проти цивільного населення України. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуці, де перебували сотні людей, є нагадуванням про те, що росія веде загарбницьку війну проти України та її народу. Це демонструє повне нехтування життям мирного населення, за яке нестиме відповідальність режим”, – написав він.
Доповнення
27 червня окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці, де, за словами президента України Володимира Зеленського, перебувало понад тисячу цивільних людей.
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