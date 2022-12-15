Русскому языку здесь не место: в Кыргызстане и Латвии политики попали впросак, использовав его

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В парламентах сразу двух стран – Кыргызстана и Латвии – произошли инциденты, связанные с использованием русского языка во время официальных выступлений, сообщает УНН. В обоих случаях переход на русский язык вызвал недовольство.

Детали

Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов, представитель партии "Стабильность" (которую считают пророссийской), во время выступления с трибуны парламента и обсуждения избрания состава правительства, внезапно использовал поговорку "На безрыбье и рак – рыба", произнеся ее на русском.

После чего спикер Сейма Эдвардс Смилтенс потребовал от Росликова говорить исключительно на латышском языке.

В Киргизстане же на выступлении парламента на русском языке заговорила министр природных ресурсов, экологии и технадзора Динара Кутманова. Спикер парламента призвал ее говорить на заседании исключительно на киргизском.

Кутманова хотела презентовать данные касательно загрязнения воздуха в столице на русском языке, о чем оповестила спикера парламента.

"Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?", – задал ей вопрос спикер.

Министр объяснила, что право представить доклад на русском ей предоставили депутаты.

"Когда? – уточнил господин Шакиев. Я только слышу об этом. Здесь правила такие, нужно докладывать на государственном языке", – возразил глава парламента.

После этого министр продолжила выступления на киргизском.

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