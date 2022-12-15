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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російській мові тут не місце: у Киргизстані та Латвії політики потрапили в халепу, використавши її

Російській мові тут не місце: у Киргизстані та Латвії політики потрапили в халепу, використавши її

Київ • УНН

 • 681216 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У парламентах одразу двох країн – Киргизстану та Латвії – відбулися інциденти, пов'язані з використанням російської мови під час офіційних виступів, повідомляє УНН. В обох випадках перехід на російську мову призвів до невдоволення.

Деталі

Депутат латвійського Сейму Олексій Росликов, представник партії "Стабільність" (яку вважають проросійською), під час виступу з трибуни парламенту та обговорення обрання складу уряду раптово використав приказку "На безрыбье и рак – рыба", промовивши її російською.

Після чого спікер Сейму Едвардс Смілтенс попросив Росликова говорити винятково латиською мовою.

У Киргизстані на виступі парламенту російською мовою заговорила міністр природних ресурсів, екології та технагляду Дінара Кутманова. Спікер парламенту закликав її говорити на засіданні винятково киргизькою.

Кутманова хотіла презентувати дані щодо забруднення повітря у столиці російською мовою, про що сповістила спікера парламенту.

"Ви у кого спитали дозволу виступати російською, чому не киргизькою?" – запитав спікер.

Міністр пояснила, що право презентувати доповідь російською їй надали депутати.

"Коли? – уточнив пан Шакієв. Я тільки чую про це. Тут правила такі, треба доповідати державною мовою", – заперечив голова парламенту.

Після цього міністр продовжила виступи киргизькою.

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