Российский "Лукойл" в Болгарии оштрафовали на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением

ukru
13:08 • 11595 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 25401 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 37435 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104608 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131890 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121079 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134918 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117133 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131520 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137455 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120020 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122624 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118542 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116339 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214649 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245275 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184572 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190373 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 225992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 15008 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 82764 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112765 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120815 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136287 просмотра
Актуальное
Российский "Лукойл" в Болгарии оштрафовали на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением

Российский "Лукойл" в Болгарии оштрафовали на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением

Киев • УНН

 • 774675 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Комиссия по защите конкуренции (CPC) сообщила, что группа российской нефтяной компании "Лукойл" в Болгарии должна выплатить 100 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением путем ограничения доступа к налоговым складам и транспортной инфраструктуре, что может уменьшить импорт топлива в страну. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Euractiv.

Детали

Расследование Комиссии было сосредоточено на действиях Lukoil Neftochim Burgas AD и Lukoil Bulgaria EOOD. Согласно ему, группа нарушила закон, не предоставив импортерам и производителям моторного топлива доступ к собственным налоговым складам, ограничив импорт морем. "Лукойл" заблокировал налоговые склады, связанные с нефтетерминалом "Росенец" и "Петрол-Варна", а также не предоставил доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.

"Это может ограничить или исказить конкуренцию и повлиять на интересы потребителей путем ограничения импорта моторного топлива в страну", – констатировали в CPC.

Сообщается, что группа "Лукойл" владеет крупнейшей складской и сопутствующей транспортной инфраструктурой, и наряду с высокой долей рынка хранения автомобильного топлива является доминирующим предприятием. Однако CPC установило, что компания использует стратегию, которая включает несколько "антиконкурентных практик", которые, если они применяются последовательно и кумулятивно в течение более пяти лет, создают препятствия для импорта топлива, полностью препятствуя этому или делая его экономически неэффективным.

Комиссия констатировала, что обязательность прохождения моторного топлива через личные или арендованные налоговые склады – требование, которое "непосредственно влияет на выход новых игроков на рынок", поскольку строительство собственных складов требует инвестиций, а аренда зарубежных мощностей ограничена, поскольку наибольшие мощности в стране принадлежат "Лукойла", ограничивающий доступ к ним. Это позволяет компании сохранять "лидерские позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли".

Согласно выводам CPC, "Лукойл" "злоупотребляет своим доминированием" как в соответствии с национальным законодательством, так и в соответствии с законодательством Европейского Союза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может существенно повлиять на схему торговли между странами-членами.

Эти штрафные санкции не первые для "Лукойла", напоминает издание. Менее двух месяцев назад CPC наложил санкции на ООО "Лукойл-Болгария" на сумму около 33 миллионов евро из-за доминирующего положения в форме давления на маржу, совершенное против конкурентов компании в оптовой торговле моторным топливом в Болгарии.

Напомним

В марте 2023 года Болгария прекратила получать российский газ после того, как "Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставки в апреле прошлого года, но не может договориться о сумме последнего счета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы