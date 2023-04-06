Российский "Лукойл" в Болгарии оштрафовали на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением

Детали

Расследование Комиссии было сосредоточено на действиях Lukoil Neftochim Burgas AD и Lukoil Bulgaria EOOD. Согласно ему, группа нарушила закон, не предоставив импортерам и производителям моторного топлива доступ к собственным налоговым складам, ограничив импорт морем. "Лукойл" заблокировал налоговые склады, связанные с нефтетерминалом "Росенец" и "Петрол-Варна", а также не предоставил доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.

"Это может ограничить или исказить конкуренцию и повлиять на интересы потребителей путем ограничения импорта моторного топлива в страну", – констатировали в CPC.

Сообщается, что группа "Лукойл" владеет крупнейшей складской и сопутствующей транспортной инфраструктурой, и наряду с высокой долей рынка хранения автомобильного топлива является доминирующим предприятием. Однако CPC установило, что компания использует стратегию, которая включает несколько "антиконкурентных практик", которые, если они применяются последовательно и кумулятивно в течение более пяти лет, создают препятствия для импорта топлива, полностью препятствуя этому или делая его экономически неэффективным.

Комиссия констатировала, что обязательность прохождения моторного топлива через личные или арендованные налоговые склады – требование, которое "непосредственно влияет на выход новых игроков на рынок", поскольку строительство собственных складов требует инвестиций, а аренда зарубежных мощностей ограничена, поскольку наибольшие мощности в стране принадлежат "Лукойла", ограничивающий доступ к ним. Это позволяет компании сохранять "лидерские позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли".

Согласно выводам CPC, "Лукойл" "злоупотребляет своим доминированием" как в соответствии с национальным законодательством, так и в соответствии с законодательством Европейского Союза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может существенно повлиять на схему торговли между странами-членами.

Эти штрафные санкции не первые для "Лукойла", напоминает издание. Менее двух месяцев назад CPC наложил санкции на ООО "Лукойл-Болгария" на сумму около 33 миллионов евро из-за доминирующего положения в форме давления на маржу, совершенное против конкурентов компании в оптовой торговле моторным топливом в Болгарии.

Напомним

В марте 2023 года Болгария прекратила получать российский газ после того, как "Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставки в апреле прошлого года, но не может договориться о сумме последнего счета.