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Російський "Лукойл" у Болгарії оштрафували на 100 млн євро за зловживання домінуючим становищем

Російський "Лукойл" у Болгарії оштрафували на 100 млн євро за зловживання домінуючим становищем

Київ • УНН

 • 774677 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Комісія із захисту конкуренції (CPC) повідомила, що група російської нафтової компанії "Лукойл" у Болгарії має виплатити 100 мільйонів євро за зловживання домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до податкових складів і транспортної інфраструктури, що може зменшити імпорт палива в країну. Про це інформує УНН, посилаючись на Euractiv.

Деталі

Розслідування Комісії було зосереджено на діях "Lukoil Neftochim Burgas AD" і "Lukoil Bulgaria EOOD". Згідно з ним, група порушила закон, не надавши імпортерам і виробникам моторного палива доступ до власних податкових складів, обмеживши імпорт морем. "Лукойл" заблокував податкові склади, пов’язані з нафтотерміналом "Росенець" і "Петрол-Варна", а також не надав доступ до нафтопродуктопроводів групи для транспортування палива іншим виробникам та імпортерам.

"Це може обмежити або спотворити конкуренцію та вплинути на інтереси споживачів шляхом обмеження імпорту моторного палива в країну", – констатували в CPC.

Повідомляється, що група "Лукойл" володіє найбільшою складською та супутньою транспортною інфраструктурою, і поряд із високою часткою ринку зберігання автомобільного палива є домінуючим підприємством. Однак CPC встановило, що компанія використовує стратегію, яка включає кілька "антиконкурентних практик", які, якщо вони застосовуються послідовно та кумулятивно протягом більше ніж п’яти років, створюють перешкоди для імпорту палива, повністю перешкоджаючи цьому або роблячи його економічно неефективним.

Комісія констатувала, що обов’язковість проходження моторного палива через особисті або орендовані податкові склади – вимога, яка "безпосередньо впливає на вихід нових гравців на ринок", оскільки будівництво власних складів потребує інвестицій, а оренда закордонних потужностей обмежена, оскільки найбільші потужності в країні належать "Лукойлу", який обмежує доступ до них. Зазначається, що це дозволяє компанії зберігати "лідерські позиції в Болгарії на рівні оптової та роздрібної торгівлі".

Згідно з висновками CPC, "Лукойл" "зловживає своїм домінуванням" як згідно з національним законодавством, так і згідно з законодавством Європейського Союзу, оскільки обмеження імпорту в Болгарію може суттєво вплинути на схему торгівлі між країнами-членами.

Ці штрафні санкції не перші для "Лукойлу", нагадує видання. Менш ніж два місяці тому CPC наклав санкції на ТОВ "Лукойл-Болгарія" на суму близько 33 мільйонів євро через домінуюче становище у формі тиску на маржу, здійснене проти конкурентів компанії в оптовій торгівлі моторним паливом у Болгарії.

Нагадаємо

У березні 2023 року Болгарія припинила отримувати російський газ після того, як "Газпром" в односторонньому порядку припинив поставки у квітні минулого року, але не може домовитися про суму останнього рахунку.

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