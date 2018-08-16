Российский самолет с 164 пассажирами на борту экстренно сел в Анталии

"Самолет этой авиакомпании, на борту которого находились 164 пассажира, совершил сегодня экстренную посадку в нашем аэропорту из-за технической неисправности. В силу определенных обстоятельств мы не можем ничего рассказать о характере неисправности", - отметили в аэропорту.



Ранее в четверг источник в экстренных службах рассказал изданию, что самолет авиакомпании "Северный ветер", который летел из Туниса в Ростов-на-Дону, сел на запасном аэродроме в турецкой Анталии.



Согласно онлайн-табло ростовского аэропорта Платов, рейс N4-1768 авиакомпании "Северный ветер" задерживается. Рейс выполняется на самолете Boeing-737-800.



Как сообщал УНН, сегодня в аэропорту Киева отменили несколько рейсов.



