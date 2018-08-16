Российский самолет с 164 пассажирами на борту экстренно сел в Анталии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности. Об этом сообщили представители аэропорта Анталии в четверг, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Самолет этой авиакомпании, на борту которого находились 164 пассажира, совершил сегодня экстренную посадку в нашем аэропорту из-за технической неисправности. В силу определенных обстоятельств мы не можем ничего рассказать о характере неисправности", - отметили в аэропорту.
Ранее в четверг источник в экстренных службах рассказал изданию, что самолет авиакомпании "Северный ветер", который летел из Туниса в Ростов-на-Дону, сел на запасном аэродроме в турецкой Анталии.
Согласно онлайн-табло ростовского аэропорта Платов, рейс N4-1768 авиакомпании "Северный ветер" задерживается. Рейс выполняется на самолете Boeing-737-800.
Как сообщал УНН, сегодня в аэропорту Киева отменили несколько рейсов.