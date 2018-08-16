Російський літак зі 164 пасажирами на борту екстрено сів в Анталії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Літак російської авіакомпанії "Північний вітер" здійснив екстрену посадку на запасному аеродромі турецького міста Анталія через технічну несправність. Про це повідомили представники аеропорту Анталії в четвер, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Літак цієї авіакомпанії, на борту якого знаходилися 164 пасажири, здійснив сьогодні екстрену посадку в нашому аеропорту через технічну несправність. У силу певних обставин ми не можемо нічого розповісти про характер несправності", - зазначили в аеропорту.
Раніше в четвер джерело в екстрених службах розповіло виданню, що літак авіакомпанії "Північний вітер", який летів з Тунісу в Ростов-на-Дону, сіл на запасному аеродромі в турецькій Анталії.
Згідно онлайн-табло ростовського аеропорту Платов, рейс N4-1768 авіакомпанії "Північний вітер" затримується. Рейс виконується на літаку Boeing-737-800.
Як повідомляв УНН, сьогодні в аеропорту Києва скасували декілька рейсів.