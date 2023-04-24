Российский самолет-разведчик пролетел над Балтийским морем и поднял тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российский самолет-разведчик Ил-20, пролетавший над Балтийским морем без опознавательного сигнала, в понедельник вызвал тревогу на авиабазе Лаази в северной немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
По данным ВВС, самолет летел в районе Калининграда в международном воздушном пространстве без транспондера, без плана полета и без связи с центром управления безопасностью полетов.
Обычно в ответ поднимаются два истребителя Eurofighter, чтобы проверить наличие возможных угроз или даже предотвратить их, если это необходимо.
Дополнение
В четверг, 21 апреля, два шведских истребителя Jas 39 Gripen и два датских истребителя F-16 Fighting Falcon следовали за российским военным разведывательным самолетом Ил-20 над Балтийским морем.
Справка
Ил-20 оснащен специальной аппаратурой радиотехнической разведки (ELINT) и радиотехнической разведки (COMINT). На самолете установлены системы SRS-4 Romb и Kwadrat-2 ELINT. На фюзеляже есть различные антенны для сбора электронных данных. Две большие антенны в верхней части фюзеляжа используются для спутниковой связи. Таким образом Ил-20 может передавать информацию наземному командованию практически в режиме реального времени.