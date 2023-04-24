Російський літак-розвідник пролетів над Балтійським морем і зчинив тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російський літак-розвідник Іл-20, що пролітав над Балтійським морем без розпізнавального сигналу, у понеділок викликав тривогу на авіабазі Лаазі в північній німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія, пише УНН з посиланням на dpa.
Деталі
За даними ВПС, літак летів у районі Калінінграда у міжнародному повітряному просторі без транспондера, без плану польоту та без зв'язку з центром управління безпекою польотів.
Зазвичай у відповідь піднімаються два винищувачі Eurofighter, щоб перевірити наявність можливих загроз або навіть запобігти їм, якщо це необхідно.
Доповнення
У четвер, 21 квітня, два шведські винищувачі Jas 39 Gripen і два данські винищувачі F-16 Fighting Falcon прямували за російським військовим розвідувальним літаком Іл-20 над Балтійським морем.
Довідка
Іл-20 оснащений спеціальною апаратурою радіотехнічної розвідки (ELINT) та радіотехнічної розвідки (COMINT). На літаку встановлені системи SRS-4 Romb та Kwadrat-2 ELINT. На фюзеляжі є різні антени для збирання електронних даних. Дві великі антени у верхній частині фюзеляжу використовуються для супутникового зв'язку. Таким чином Іл-20 може передавати інформацію наземному командуванню практично в режимі реального часу.