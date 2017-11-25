Российский самолет Ан-124 "Руслан" прибыл в Аргентину для поисков пропавшей субмарины

"Я смотрю на посадку Ан-124, только прилетел, еще не остановился, мы так понимаем, собирается оставить часть груза в Комодоро-Ривадавия, но это не подтверждено", - заявил Паломеки.

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Как сообщал ранее УНН, Россия направит на поиски пропавшей субмарины ВМС Аргентины "Сан-Хуан" один из крупнейших в мире самолетов - Ан-124 "Руслан" . Отмечается, самолет способен поднимать до 150 тонн груза. Россия может также направить для участия в поисковой операции и мини-субмарину.