Российский самолет Ан-124 "Руслан" прибыл в Аргентину для поисков пропавшей субмарины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", направленный Россией в Аргентину для помощи в поиске пропавшей субмарины "Сан-Хосе", приземлился в городе Комодоро-Ривадавия. Об этом рассказал координатор по логистике операции поиска субмарины Рубен Паломеки, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Я смотрю на посадку Ан-124, только прилетел, еще не остановился, мы так понимаем, собирается оставить часть груза в Комодоро-Ривадавия, но это не подтверждено", - заявил Паломеки.
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Как сообщал ранее УНН, Россия направит на поиски пропавшей субмарины ВМС Аргентины "Сан-Хуан" один из крупнейших в мире самолетов - Ан-124 "Руслан" . Отмечается, самолет способен поднимать до 150 тонн груза. Россия может также направить для участия в поисковой операции и мини-субмарину.