Російський літак Ан-124 "Руслан" прибув до Аргентини для пошуків зниклої субмарини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Транспортний літак Ан-124 "Руслан", спрямований Росією в Аргентину для допомоги в пошуку зниклої субмарини "Сан-Хосе", приземлився в місті Комодоро-Рівадавія. Про це розповів координатор з логістики операції пошуку субмарини Рубен Паломек, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Я дивлюся на посадку Ан-124, тільки-но прилетів, ще не зупинився, ми так розуміємо, збирається залишити частину вантажу в Комодоро-Рівадавія, але це не підтверджено", - заявив Паломекі.
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Як повідомляв раніше УНН, Росія направить на пошуки зниклої субмарини ВМС Аргентини "Сан-Хуан" один з найбільших в світі літаків - Ан-124 "Руслан". Зазначається, літак здатний піднімати до 150 тонн вантажу. Росія може також направити для участі в пошуковій операції і міні-субмарину.