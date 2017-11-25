Російський літак Ан-124 "Руслан" прибув до Аргентини для пошуків зниклої субмарини

"Я дивлюся на посадку Ан-124, тільки-но прилетів, ще не зупинився, ми так розуміємо, збирається залишити частину вантажу в Комодоро-Рівадавія, але це не підтверджено", - заявив Паломекі.

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Як повідомляв раніше УНН, Росія направить на пошуки зниклої субмарини ВМС Аргентини "Сан-Хуан" один з найбільших в світі літаків - Ан-124 "Руслан". Зазначається, літак здатний піднімати до 150 тонн вантажу. Росія може також направити для участі в пошуковій операції і міні-субмарину.