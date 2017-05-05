Российский корабль пытался захватить украинское судно в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Черном море, в районе Скадовска, во время штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
"24 апреля 2017 во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовске, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна ", - говорится в сообщении.
Корабли Российской Федерации, которые базируются в аннексированом Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательного катера и вышли в эфир с требованием "застопорите ход и леч в дрейф".
Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.
Экипаж спасательного катера будет награжден за их профессионализм.
Как сообщал УНН, российский корабль затонул в Черном море.