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Російський корабель намагався захопити українське судно в Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У Чорному морі, в районі Скадовську, під час штатних навчань російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Російський корабель намагався захопити українське судно в Чорному морі

“24 квітня 2017 року під час проведення рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовську, штатних навчань російській корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру. Команда українського катеру не допустила захоплення судна”, — йдеться в повідомленні.

Кораблі Російської Федерації, що базують в анексованому Росією Кримському півострові, наблизилися до українського рятувального катеру і вийшли в ефір з вимогою “застопорить ход и леч в дрейф”.

Команда українського рятувального катеру відмовилася виконувати протиправні вимоги, зазначивши, що катер перебуває у територіальних водах України, після чого взяли курс на Скадовськ.

Екіпаж рятувального катеру буде нагороджено за їх професіоналізм.

Як повідомляв УНН, російський корабель затонув у Чорному морі.

Українські Національні Новини

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