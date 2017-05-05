Російський корабель намагався захопити українське судно в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Чорному морі, в районі Скадовську, під час штатних навчань російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.
“24 квітня 2017 року під час проведення рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовську, штатних навчань російській корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру. Команда українського катеру не допустила захоплення судна”, — йдеться в повідомленні.
Кораблі Російської Федерації, що базують в анексованому Росією Кримському півострові, наблизилися до українського рятувального катеру і вийшли в ефір з вимогою “застопорить ход и леч в дрейф”.
Команда українського рятувального катеру відмовилася виконувати протиправні вимоги, зазначивши, що катер перебуває у територіальних водах України, після чого взяли курс на Скадовськ.
Екіпаж рятувального катеру буде нагороджено за їх професіоналізм.
Як повідомляв УНН, російський корабель затонув у Чорному морі.