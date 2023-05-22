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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский концерт в Бахмуте. Почему в рф так громко кричат о взятии украинского города?

Киев • УНН

 • 2484858 просмотра

Враг устроил что-то вроде концерта «победы» в Бахмуте даже не взяв его - УНН разбирался, для чего такой фарс и какова ситуация в городе

20 мая главарь чвк вагнер евген пригожин заявил, что Бахмут находится под полным контролем его отрядов. Позже об «освобождении» города, за который с июля 2022 года идут ожесточенные бои, также сообщили в минобороны рф.

21 мая путин поздравил наемников и военных с завершением операции.

В Украине опровергают захват города российскими силами. Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ утверждают, что бои за Бахмут продолжаются. Поэтому что сейчас происходит в городе-крепости и почему для рф так важно его взятие.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. По состоянию на сегодня, по словам Маляр, бои все еще продолжаются.

«Идет борьба за фланги, потому что наше продвижение на флангах дало возможность определенного преимущества. Таким образом ВСУ очень усложнили врагу его местонахождение в Бахмуте. И враг пытается сейчас отвоевать эти определенные высоты и выгодные позиции, и пока им это не удается», - заявила, отвечая на вопрос корреспондента УНН, заместитель министра обороны.

Что касается ситуации в самом городе, то, по словам Маляр, россияне накануне устроили там празднование «освобождения».

«Они там концерт делали за прошедшие сутки в самом Бахмуте, пели там что-то. Очевидно, они празднуют захват, это их история, потому что сколько они уже фальстартов делали таких», - рассказала Анна Маляр. 

Не верить россиянам о якобы полном взятии Бахмута призывает и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«В Бахмуте до сих пор очень сложная ситуация. Практически 10 месяцев идут крайне интенсивные бои - города практически больше не существует, он уничтожен. В то же время Украина имеет определенное продвижение в пригороде Бахмута. Вооруженные Силы занимают также господствующие высоты на флангах, беря врага в нечто похожее на тактическое окружение.

Напомню, что российское военное руководство сознательно оставило под руинами не только сам город, но и десятки тысяч своих граждан, отправив их захватить хотя бы Бахмут до определенной даты. Все провалено», - заявил УНН Подоляк.

Относительно заявлений пригожина, то, по словам советника главы Офиса президента Украины - это, скорее, о внутреннем нарастающем противостоянии в самой рф.

«Он в очередной раз пытается доказать свое превосходство над шойгу и герасимовым, ведь ударным кулаком на Бахмутском направлении была пвк “вагнер”. Однако в его словах нет правды, ведь определенное количество объектов в городе до сих пор контролирует Украина, а часть путей сообщения противника было отрезано», - сказал Михаил Подоляк.

В довольно тяжелых условиях, украинским защитникам даже удается контратаковать противника в Бахмутском направлении.

«Наши подразделения на флангах южном и северном по возможности контратакуют врага, когда видят, что это приведет к успеху и не приведет к большим потерям среди личного состава. Эти сутки не стали исключением, на разных участках фронта от 250 до 400 метров наши подразделения продвинулись», - сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для УНН

Потери российской стороны в боях за Бахмут значительные. Президент США Джозеф Байден заявил, что россия потеряла в них около 100 тысяч человек. В марте CNN со ссылкой на военного чиновника в НАТО сообщал, что количество погибших российских военных в боях за город в пять раз больше, чем украинская сторона. Значительные потери врага подтверждают и в Генштабе ВСУ.

«Да, перед этим координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома контр-адмирал Крисби очень опытный военный сказал тоже эту цифру, из которых 20 тысяч россиян примерно убиты, так они вычисляют и также наш министр обороны назвал несколько более консервативную цифру в 70 тысяч (общих потерь россиян в Бахмуте – ред.) Мы всегда такие более взвешенные, поэтому идет верификация этих цифр. Но я думаю, что это абсолютно реальные цифры, если принимать во внимание то, что ежесуточно теряется только убитыми более ста россиян много месяцев подряд. За эти сутки 120 россиян погибших, бывает 90-95 (на Бахмутском направлении – ред.)», - рассказал УНН спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Громкие заявления и празднования «взятия» Бахмута важны для пользователя внутри рф – считают эксперты.

«россии необходимы хотя бы какие-то притворства успехов на фронте. Бахмут – даже не областной центр, но в их повестке дня он превратился едва ли не во второй Сталинград. Им важно для внутренней аудитории показать, что они его типа взяли, на фоне отсутствия других успехов. Ну и плюс «взятием Бахмута» они пытаются перебить историю с поддержкой Украины на G7 и потенциальным предоставлением Украине истребителей F16», - пояснил УНН кандидат политических наук Алексей Якубин.

Напомним ожесточенные бои между украинскими вооруженными силами и российскими оккупантами за Бахмут начались летом прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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