Російський концерт у Бахмуті. Чому в рф так голосно кричать про взяття українського міста?

20 травня ватажок пвк вагнер євген пригожин заявив, що Бахмут перебуває під повним контролем його загонів. Пізніше про «звільнення» міста, за яке з липня 2022 року йдуть запеклі бої, також повідомили у міноборони рф.

21 травня путін привітав найманців та військових із завершенням операції.

В Україні спростовують захоплення міста російськими силами. Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ стверджують, що бої за Бахмут продовжуються. Тож що нині відбувається у місті-фортеці та чому для рф так важливе його взяття.

21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові взяли Бахмут у напівоточення, продовжуючи зберігати контроль над частиною міста. Станом на сьогодні, за словами Маляр, бої все ще тривають.

«Іде боротьба за фланги, тому що наше просування на флангах дало можливість певної переваги. Такім чином ЗСУ дуже ускладнили ворогу його місцезнаходження в Бахмуті. І ворог намагається зараз відвоювати ці певні висоти й вигідні позиції, та поки їм це не вдається», - заявила, відповідаючи на запитання кореспондента УНН, заступниця міністра оборони.

Щодо ситуації в самому місті, то, за словами Маляр, росіяни напередодні влаштували там святкування «визволення».

«Вони там концерт робили минулої доби в самому Бахмуті, співали там щось. Очевидно, вони святкують захоплення, це їхня історія, бо скільки вони вже фальстартів робили таких», - розповіла Ганна Маляр.

Не вірити росіянам про ніби-то повне взяття Бахмуту закликає й радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

«У Бахмуті досі дуже складна ситуація. Практично 10 місяців йдуть вкрай інтенсивні бої - міста практично більше не існує, воно знищено. В той же час Україна має певне просування у передмісті Бахмута. Збройні Сили займають також панівні висоти на флангах, беручи ворога у щось схоже на тактичне оточення.

Нагадаю, що російське військове керівництво свідомо залишило під руїнами не тільки саме місто, але й десятки тисяч своїх громадян, відправивши їх захопити хоча б Бахмут до певної дати. Все провалено», - заявив УНН Подоляк.

Щодо заяв пригожина, то, за словами радника голови Офісу президента України - це, скоріше, про внутрішнє наростаюче протистояння в самій рф.

«Він укотре намагається довести свою перевагу над шойгу та герасимовим, адже ударним кулаком на Бахмутському напрямку була пвк “вагнер”. Однак у його словах немає правди, адже певну кількість об’єктів у місті досі контролює Україна, а частину шляхів сполучення противника було відрізано», - сказав Михайло Подоляк.

У доволі тяжких умовах, українським захисникам навіть вдається контратакувати противника у Бахмутському напрямку.

«Наші підрозділи на флангах південному і північному за можливості контратакують ворога, коли бачать, що це приведе до успіху та не призведе до великих втрат серед особового складу. Ця доба не стала виключенням, на різних ділянках фронту від 250 до 400 метрів наші підрозділи просунулись», - сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі для УНН.

Втрати російської сторони у боях за Бахмут значні. Президент США Джозеф Байден заявив, що росія втратила у них близько 100 тисяч людей. У березні CNN з посиланням на військового чиновника в НАТО повідомляв, що кількість загиблих російських військових у боях за місто вп'ятеро більша, ніж українська сторона. Значні втрати ворога підтверджують й у Генштабі ЗСУ.

«Так, перед цим координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому контрадмірал Крісбі дуже досвідчений військовий сказав теж цю цифру, з яких 20 тисяч росіян приблизно вбиті, так вони обчислюють і також наш міністр оборони назвав дещо консервативнішу цифру у 70 тисяч (загальних втрат росіян у Бахмуті – ред.). Ми завжди такі більш виважені, тому йде верифікація цих цифр. Але я думаю, що це абсолютно реальні цифри, якщо брати до уваги те, що щодоби втрачається тільки вбитими більше ста росіян багато місяців поспіль. За цю добу 120 росіян загиблих, буває 90-95 (на Бахмутському напрямку – ред.)», - розповів УНН речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Гучні заяви та святкування «взяття» Бахмуту важливі для користувача всередині рф – вважають експерти.

«росії необхідні хоча б якісь вдавання успіхів на фронті. Бахмут – навіть не обласний центр, але в їх порядку денному він перетворився ледь не на другий Сталінград. Їм важливо для внутрішньої аудиторії показати, що вони його типу взяли, на тлі відсутності інших успіхів. Ну й плюс «взяттям Бахмуту» вони намагаються перебити історію з підтримкою України на G7 й потенційним наданням Україні винищувачів F16», - пояснив УНН кандидат політичних наук Олексій Якубін.

Нагадаємо запеклі бої між українськими збройними силами та російськими окупантами за Бахмут почалися влітку минулого року.