Российский художник П.Павленский получил политическое убежище во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российский художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
По словам адвоката, российский художник П.Павленский получил политическое убежище во Франции.
Напомним, в январе 2017 художник покинул Россию и решил просить политического убежища во Франции.
Убежища во Франции также просили его соратница Оксана Шалыгина и их дети.
Художник заявил, что в отношении него и О.Шалыгиной проводят доследственную проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Напомним, в ноября 2015 года П.Павленского задержали после поджога дверей здания ФСБ. Тогда его оштрафовали по статье об уничтожении культурных ценностей и отпустили.
Ранее художник сделал акцию "Угроза" в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым.