Російський художник П.Павленський отримав політичний притулок у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російський художник Петро Павленський отримав політичний притулок у Франції. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
За словами адвоката, російський художник П.Павленський отримав політичний притулок у Франції.
Нагадаємо, у січні 2017 року художник залишив Росію і вирішив просити політичного притулку у Франції.
Притулку у Франції також просили його соратниця Оксана Шалигіна та їхні діти.
Художник заявив, що щодо нього і О.Шалигіної проводять дослідчу перевірку за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.
Нагадаємо, у листопаді 2015 року П.Павленського затримали після підпалу дверей будівлі ФСБ. Тоді його оштрафували і за статтею про знищення культурних цінностей і відпустили.
Раніше художник зробив акцію "Загроза" на знак солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим.