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Російський художник П.Павленський отримав політичний притулок у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російський художник Петро Павленський отримав політичний притулок у Франції. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Російський художник П.Павленський отримав політичний притулок у Франції

За словами адвоката, російський художник П.Павленський отримав політичний притулок у Франції.

Нагадаємо, у січні 2017 року художник залишив Росію і вирішив просити політичного притулку у Франції.

Притулку у Франції також просили його соратниця Оксана Шалигіна та їхні діти.

Художник заявив, що щодо нього і О.Шалигіної проводять дослідчу перевірку за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року П.Павленського затримали після підпалу дверей будівлі ФСБ. Тоді його оштрафували і за статтею про знищення культурних цінностей і відпустили.

Раніше художник зробив акцію "Загроза" на знак солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим.

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