Российский флот вывел в Черное море 20 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Черноморский флот РФ вывел в Черное море надводный и подводный ракетоносители. Общий объем составляет 20 ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Готовность пуска до 20 "Калибров", — говорится в сообщении.
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В настоящее время воздушная тревога объявлена на территории 16 областей Украины, а также оккупированном Крыму. Украинцев призывают уходить в укрытие.
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