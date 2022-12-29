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Російський флот вивів у Чорне море 20 "Калібрів"

Російський флот вивів у Чорне море 20 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 280959 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чорноморський флот РФ вивів у Чорне море надводний і підводний ракетоносії. Загальний обсяг складає 20 ракет типу “Калібр”.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”, передає УНН.

Цитата

“Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Готовність пуску до 20 “Калібрів”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Наразі повітряна тривога оголошена на території 16 областей України, а також окупованому Криму. Українців закликають йти в укриття.

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