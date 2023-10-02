рф начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. российский государственный энергетический холдинг ИнтерРАО в понедельник заявил, что начал ограничивать поставки электроэнергии в Китай, тогда как переговоры по повышению цен продолжаются. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе «ИнтерРАО» заявило, что повысит цены на электроэнергию на 7% для потребителей в некоторых странах вследствие новых экспортных пошлин, вступивших в силу 1 октября, а также ограничит или прекратит поставки, если потребители откажутся принимать электроэнергию.
Китай является крупнейшим рынком для экспорта электроэнергии из россии за пределами Евразийского экономического союза, в который входят россия и несколько других бывших советских государств.
Еще в прошлом месяце россия объявила о введении экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, на широкий спектр товаров, хоть и с исключениями, включая нефть и газ.
Ставка составит от 4% до 7%, если рубль будет слабее 80 за доллар. В настоящее время он торгуется на уровне 98,36 за доллар.
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