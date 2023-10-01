На росії спалахнула житлова будівля: більше 300 осіб евакуйовано

Деталі

Площа пожежі на покрівлі житлового будинку, яка сталася після вибуху газу в тобольську тюменської області, за уточненими даними, становить 800 кв. метрів. Про це повідомили у пресслужбі ГУ МНС у регіоні.

За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, троє людей госпіталізовано до обласної лікарні №3.

Також відомо, що 320 мешканців із 98 квартир евакуйовано з житлового будинку в тобольську тюменської області, де після вибуху газоповітряної суміші почалася пожежа. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава міста максим афанасьєв.

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